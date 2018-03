Dawson's Creek, la reunion dopo 20 anni: ecco come sono cambiati i protagonisti

Mercoledì 28 Marzo 2018, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan la aspettavano ed è appena avvenuta: il cast di Dawson's Creek si è riunito per i 20 anni della serie cult che ha fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo. Entertainment Weekly, che aveva già organizzato la reunion di Buffy, ha deciso di celebrare l'evento in grande stile riunendo Joey, Jen, Pacey, Dawson, Jack e perfino la nonna per un photoshoot e una serie di interviste. «Ci siamo visti nel corso degli anni, ma mai tutti insieme», ha spiegato Katie Holmes. Non si parla, però, di tornare in onda insieme: gli attori sono tutti troppo impegnati a fare altro.