Domenica In, Red Canzian scoppia a piangere da Mara Venier: «Ho avuto paura di non farcela. Ringrazio i medici»

Torna a Domenica In dopo un periodo di assenza dalle scene a causa di una malattia Red Canzian. L'ex bassista dei Pooh, oggi impegnato come solista, è seduto al fianco di Mara Venier. La gioia e l'emozione sono palpabili ma le lacrime non mancano. Mara abbraccia Red e la moglie, Beatrice Niederwiese, sulle note di stare senza di te. «Mi hai fatto stare preoccupata». Ricoverato il 4 gennaio a causa di una brutta infezione che gli aveva impedito di essere presente all'eserdio di csanova. Dopo 2 mesi esatti è tornato a casa e oggi, dopo 2 giorni dalle dimissioni, torna a Domenica In.

«Penso che la vita voglia mettermi alla prova, ogni 5 anni succede qualcosa di boom, però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio». Sta bene Red ed è tornata anche la voce. «Stavolta sono stato più preoccupato. Dovrè continuare per 2 anni la terapia. Il batterio è insidioso».

Non lo ha mai abbandonato la moglie Beatrice, grande esperta di musica e musa del marito

«Bea è la bricola a cui io mi aggrappo nei momenti difficili. Io ho lasciato a lei e ai miei figli l'onere di mettere in scena Casanova e lei ha fatto quello come lo avrei fatto io e poi veniva da me, lei era ovunque. Io mi sento in colpa per far vivere a lei e ai miei figli momenti così difficili». però è passato e ora sono tutti insieme pronti a ripartire più forti di prima. Un'amicizia quella tra Mara e red che va avanti da anni: «Siamo come fratelli - spiega la conduttrice - e stavolta quando non mi rispondevi ai messaggi che ti mandavo ogni giorno ho avuto veramente paura»

È fragile ma fa di tutto per dimenticare: «Mi sono mancati i colori. Sono stato curato e assistito e lì ho capito il vero senso del prendersi cura. Io devo essere grato ai medici»