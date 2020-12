Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: «Ci sentiamo al telefono tutti i giorni»

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati due indiscussi protagonisti di “Ballando con le stelle”. Per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si è largamente parlato di flirt e ora, a reality concluso, la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non hanno vinto “Ballando con le stelle”, che ha poi premiato Gilles Rocca e Lucrezia Landi, ma durante l’avventura nel talent condotto da Milly Carlucci il loro rapporto è cresciuto molto, senza però diventare mai vero amore: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – ha raccontato a "DiPiù" - Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”.

Elisa infatti ha già fatto sapere di essere rigorosamente single e di non essere in cerca di un nuovo compagno: “Sto così bene da sola, non so se ne ho bisogno di un nuovo amore”.

