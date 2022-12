Fedez e Rkomi scatenati, cantano T'appartengo con Ambra: il video è virale e lei commenta così

Impossibile non cantare a squarciagola T'Appartengo alla finale di X Factor, insieme ad Ambra Angiolini. E Fedez e Rkomi lo sanno bene. Come mostra il video pubblicato sulla pagina Trash Italiano, e diventato virale in poco tempo, i due giudici si abbracciano e cantano senza freni la canzone della loro collega. Non senza sbagliare intonazione, ma giustificati dalla foga del momento. Anche Ambra ha ripreso il video in una story Instagram, scrivendo: «Mai più senza».

Pubblico in delirio, fan scatenati: ogni singola nota ripresa da Ambra riecheggiava in tutto il palazzetto. È stata una performance di grande successo quella di ieri sera sul palco delo show.

L'ex di Non è la Rai ha vinto, di fatto, X Factor 2022. E l'ha fatto con una performance da brividi. «Praticamente Fedez, Rkomi e Dargen hanno fatto da apri oncerto all'unica artista di cui ci interessa veramente che è Ambra» impazzava iI web quando l'ex di Allegri è salita sul palco del Forum di Assago per ricantare il suo cavallo di battaglia: T'appartengo. Un’esibizione ultra pop che è andata ben oltre ogni aspettativa: con ben venti ballerini, coreografia realizzata per l’occasione e outfit che ricordava quello storico del 1994. Pantalone di pelle a vita alta nero, mini blusa bianca e cravatta (di pelle). Ultra sexy Ambra oggi è diventata grande: mamma e donna. Ma il suo successo rimane intramontabile.