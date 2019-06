Fiammetta Cicogna shopping col pancione: è incinta di due gemelli

Mercoledì 19 Giugno 2019, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 17:53

è quasi mamma. La modella e conduttrice èe trascorsa l'estate darà alla luce i suoi primi due figli, due gemelli, e nell'attesa del grande evento è stata sorpresa per le vie del centro di Milano mentre fa shoppingFiammetta è stata fotografata da “Chi” durante un giro di compere per il centro di Milano accompagnata dalla mamma Rosalba, sorridente e col pancione messo in mostra da una maglietta bianca. A dare l’annuncio della gravidanza è stata la stessa modella attrice e musicista attraverso un post dal social. A fianco di una sua foto a Taormina ha scritto nella didascalia: “Doppietta di @luckygrey al 90’ sul calar del sole”. Il tag è riferito al fidanzato e papà dei futuri bimbi, l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann, 38 anni e con alcune ex celebri come, sembra, l’ereditiera Paris Hilton.