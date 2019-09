Fiammetta Cicogna mamma di due gemelle: «Le cose più belle e dolorose della mia vita nello stesso giorno»

Venerdì 6 Settembre 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 7 Settembre, 10:37

è diventata. La modella e showgirl ha dato alla luce due gemelle, nate dalla sua relazione col compagnoche per primo sulle Stories ha voluto rendere pubblica la notizia. Poco fa è arrivato anche il post di Fiammetta, in cui presenta le piccole.La modella ha postato uno scatto che la vede sdraiata mentre allatta le piccole e viene baciata da Carl. Lo scatto è accompagnata da una didascalia in cui Fiammetta svela i nomi delle gemelle: “Of course the three most beautiful and painful things of my life were born the same day. thank you Gaia, Gioia and @luckygrey for making this day so precious✨ (Naturalmente le tre cose più belle e dolorose della mia vita sono nate lo stesso giorno. Grazie Gaia, Gioia e @luckygrey per aver reso questa giornata così preziosa✨).La Cicogna ha annunciato la sua gravidanza sul social e proprio qualche giorno fa aveva condiviso una foto col suo pacione da quasi mamma in cui spiegava come era riuscita a ingrassare soltanto undici chili nonostante fosse in attesa di due gemelli.