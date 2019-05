Francesca De Andrè, parla la presunta amante del fidanzato

Domenica 12 Maggio 2019, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 18:45

«Nel momento in cui sono state scattate quelle foto, Giorgio mi stava parlando del suo amore per Francesca. Quel giorno non eravamo soli ma in quattro: io, Giorgio, Alessandra e Gioia, la cugina di Giorgio»., in arte, accusata di aver avuto un appuntamento galante con, il fidanzato di, mentre questa è nella casa del, racconta a Domenica Live la sua verità sull’incontro con il giovane. E si difende dalle nuove foto mostrate da Barbara D'Urso, in cu si vede ridere divertita, mentre beve un caffè insieme a Giorgio.«Io faccio l’influencer - spiega Roxy - ho posato per dei brand anche di intimo. Tramite amici comuni, mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca. Si doveva parlare di lavoro. Ero lì perché Alessandra mi ha detto di andare a quell'indirizzo».L’opinione di alcuni degli ospiti in studio, prima tra tutti, è che sia stata proprio Roxy a chiamare i paparazzi.«Ho avuto storie con dei calciatori famosi, se avessi voluto farmi fotografare dai paparazzi, lo avrei fatto prima - si difende l’influencer - Quel giorno ero sotto casa di Francesca per lavoro. Mi sono fermata sulla soglia. Alessandra era davanti a me, doveva dare delle cose a Giorgio. Dopo lui non l'ho più rivisto, né lo avevo mai fatto prima. Non ho neanche il suo numero di cellulare».mostra le foto di quell’incontro, in cui i due si vedono da soli al bar. Roxy continua a ribadire che c'erano altre persone con loro.«Sono mamma di un bimbo di 6 anni, non mi metto in mezzo a situazioni dove c’è un uomo fidanzato».Karina Cascella porta avanti l’attacco, sostiene che la ragazza ha un agente, Tony Toscano.«Io non ho agenti - conclude Roxy - Toscano è l’agente di Ambra Lombardo».A fine del suo intervento e dopo i molti attacchi, Roxy commenta: «Non c’è stato nulla con Giorgio ma mi metto nei panni di Francesca e la capisco».