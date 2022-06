Francesco Gabbani a Domenica In: età, impegno per l'ambiente, fidanzata e carriera: chi è davvero l'autore di Occidentalis Karma

Dal palco di Sanremo al successo e al salotto di "zia" Mara Venier. Francesco Gabbani sarà ospite oggi 5 giugno 2022 all'utima puntata di Domenica In dove si esibirà accompagnato dalla sua band con due singoli tratti dal suo ultimo album "Volevamo solo essere felici" e "Spazio Tempo". Prima di andare in onda però il cantautore ha dedicato un momento di riflessione alla Giornata mondiale dell'Ambiente con un post condiviso su Instagram in cui ribadisce il suo impegno.

Francesco Gabbani, il post sull'ambiente

Gabbani è uno dei cantautori più attenti all'ambiente e anche quest'anno ha ribadito il suo impegno su Istagram in un post che ha ricevuto migliaia di like: "Lo sapete che oggi è il “World Environment Day”, ovvero la Giornata Mondiale dell’Ambiente? Prendiamoci anche solo un minuto per celebrare la Natura e il nostro Pianeta e per iniziare ad attuare il cambiamento, a partire dalle nostre piccole azioni quotidiane. Abbiamo una sola Madre Terra, e sta a noi proteggere le sue risorse".

Da Occidentali's Karma al successo

Francesco Gabbani arriva sul palco dell'Ariston come nuove proposte dopo aver vinto Sanremo Giovani nel 2015. Qui in un primo momento viene eliminato, perdendo la sfida con il cantante Miele ma poi viene riammesso in gara per un problma tecnico della sala stampa e arriva in finale e vince il Festival. Non solo, il suo è un vero trionfo: oltre alla statuetta vince anche il premio della Critica Mia Martini e il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo. Poi nel 2017 bissa il successo e torna a Sanremo con la sua "Occidentalis Karma" che diventa una hit dell'estate.

Francesco Gabbani, vita privata e fidanzata

Il cantautore è nato a Carrara il 9 settembre 1982 ed è cresciuto in una famiglia che gestisce un negozio di strumenti musicali. Da lì la passione per la musica che, nata sin da bambino, non lo ha mai abbandonato.

Per quanto riguarda la vita privata, Gabbani è stato per diversi anni fidanzato con la tatuatrice Dalila Iardella. La storia però è finita e ora la sua compagna è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo di nome Giulia.