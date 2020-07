Gerry Scotti con le stampelle, infortunio a Tu sì que vales o gag social?

Infortunio per Gerry Scotti, con le stampelle durante le registrazioni di Tu sì que vales. Nelle storie instagram di Belen Rodriguez, non più disponibili, è comparso un video in cui si vede il conduttore con un vistoso tutore al piede e con le stampelle. Cosa è successo? Sarà vero o solo una gag? Gerry Scotti è apparso nelle storie instagram di Belen Rodriguez con stampelle e tutore al piede, al momento non si hanno altre iformazioni quindi non sappiamo con certezza se si tratti di un infortunio del conduttore o di qualche "siparietto" divertente durante le registrazioni di Tu sì que Vales.

Il conduttore che in questi giorni sta registrando le puntate del programma di Maria de Filippi che tornerà a settembre su canale 5, è apparso come sempre sorridente. Dietro le quinte di Tu sì que vales Belen, che è ancora una volta la conduttrice insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha ripreso Gerry Scotti con stampelle e tutore e gli chiede di fare un saluto per i suoi follower su Instagram, Gerry ha risposto con la sua consueta ironia: «Ciao, mi raccomando... in gamba eh!».

Nella nuova edizione di Tu sì que vales ritroveremo tutto il cast delle precedenti edizioni con Sabrina Ferilli come giudice popolare Maria De Filippi, Rudy Zerbi eTeo Mammuccari in giuria con Gerry che a settembre tornerà in tv con i suoi programmi cult: Caduta libera e Chi vuol essere milionario.

