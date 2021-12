Gf Vip, pronti ad entrare tre nuovi concorrenti. Ecco chi sono

Il Grande Fratello Vip ha posticipato la data di chiusura e tre nuovi concorrenti sono pronti ad entrare nella casa. L’annuncio è stato fatto nell’ultima diretta dal conduttore Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello Vip (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVip, pronti ad entrare tre nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip si appresta ad inaugurare l’edizione più lunga della storia del reality e Alfonso Signorini, che ha registrato registrato l’addio di Francesca Cipriani (e il prossimo di Aldo Montano), come annunciato nella scorsa puntata è pronto a far entrare tre nuovi futuri reclusi. La prima concorrente a varcare la porta rossa dovrebbe essere, come ampiamente noto, l’attrice Eva Grimaldi: sposata dal 2019 con Imma Battaglia, ha già preso parte a reality come “Pechino Express” e “L'Isola dei Famosi” e talent come “Ballando con le stelle” e “Tale e Quale Show”.

Nathaly Caldonazzo (Foto: Instagram)

Segue poi Nathaly Caldonazzo, anche lei attrice e già naufraga nell’Isola dei Famosi nella dodicesima edizione e partecipante a “Temptation Island Vip” assieme all’allora fidanzato Andrea Ippoliti. Il terzo nome, per ora però solo un’indiscrezione che circola sulla rete, potrebbe invece essere quello di Alessandro Basciano, corteggiatore di Giulia Quattrociocche a “Uomini e Donne” ed ex tentatore di “Temptation Island”.