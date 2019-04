Grande Fratello 16: Barbara Palombelli, mamma di Serena Rutelli, rivela: «L'ho salvata da un padre biologico violento»

Martedì 30 Aprile 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 12:03

Serena Rutelli, la mamma Barbara Palombelli rivela: «L'ho salvata da un madre biologico violento». Ieri sera, durante la quarta puntata del Grande Fratello 16, Serena Rutelli ha scoperto che la mamma biologica le ha inviato una lettera. Come riportato da Leggo, la gieffina ha rifiutato l'incontro con la donna «perché - ha detto - ho già due genitori, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli». E adesso la rivelazione della conduttrice, mamma adottiva di Serena e sua sorella Monica, che in un'autobriografia ha raccontato le difficoltà incontrate durante il percorso di affido e di adozione.Come riporta il Corriere della Sera, che riprende stralci del libro, Barbara Palombelli racconta così i primi momenti insieme: «Non voglio pensare alla burocrazia, voglio portarle al luna park, è un loro desiderio. Già salire sulla mia macchina a loro sembra una festa. Hanno dieci e sette anni, ma non hanno mai festeggiato un compleanno, mai un Natale in famiglia, mai visto il mare, mai un film, mai un ascensore, mai uscite con il buio, mai frequentato un fast food, mai fatto uno sport».Poi il racconto sul padre biologico violento: «La storia va tenuta segreta, segretissima. Il padre biologico, un uomo violento e pericoloso, allora girava ancora per la città. Potremmo incontrarlo, lui o uno dei suoi amici malavitosi, le ragazze ne hanno il terrore. Non devono uscire foto sui giornali, nessuno deve sapere».Il periodo dell'affido sarebbe stato il più difficile. Il padre biologico, che sarebbe stato messo più volte sotto processo per violenze fisiche e psicologiche dal tribunale, quando gli furono tolte le figlie e affidate alle suore avrebbe minacciato: «Un giorno tornerò e vi ucciderò tutte». Il padre biologico è poi morto di Tbc, ma fino alla sua scomparsa Barbara Palombelli avrebbe evitato di portare le bimbe in luoghi troppo affollati.