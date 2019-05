Grande Fratello 2019, Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi»

Giovedì 16 Maggio 2019, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 16:24

Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha rivelato ai suoi coinquilini (e a tutta Italia) dettagli intimi e pruriginosi del loro incontro sotto le lenzuola . La bella toscana è rimasta molto male per l'accaduto, ma continua la sua avventura cercando le coccole e l'affetto degli altri.In un momento di relax si è appartata con Gianmarco Onestini sul letto e ha provato a chiedergli quale fosse la sua donna ideale. «Ti piacciono bionde o more?», ha chiesto al fratello dell'ex tronista. «Non lo so, dipende», ha detto il ragazzo chiedendole un abbraccio. «Voglio trovarti una donna», ha proseguito Erica prima di lasciarsi andare a qualche coccola. Che provi a consolarsi dopo la delusione?Durante l'ultima puntata, Barbara D'Urso è stata molto dura con Gaetano Arena. Erica ha provato a chiarire quanto successo: «Sinceramente vorrei sotterrarmi ma ci tengo a precisare che non è successo quello che potete pensare. Non è accaduto niente. Qualche avvicinamento e basta», «Erica non sei tu che ti devi sotterrare» ha detto Barbara, «I dettagli delle cose che ha raccontato Gaetano non possono essere trasmessi nemmeno a quest'ora».