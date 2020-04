Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini: «Ecco i miei preferiti. Antonella Elia? La devo inquadrare, quella voglia di aggredire...»

Mentre la finale del Grande Fratello Vip 2020, che è andato avanti nonostante il coronavirus come “Amici”, è alle porte e fra poco si conoscerà il nome del vincitore del reality Mediaset, il conduttore Alfonso Signorini parla del cast della trasmissione.

Il recluso che preferito è Adriana Volpe: “Mi ha spiazzato Adriana Volpe – ha fatto sapere a “Tv, sorrisi e canzoni” - È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano”.



Positivo il giudizio su Andrea Montovoli, che ha abbandonato la trasmissione e Fernanda Lessa ("Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa”), mentre rimane sospeso quello su Antonella Elia: “Mentre Antonella Elia non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”.



In forse la sua conduzione nella prossima edizione: “Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Quindi, se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri”

Ultimo aggiornamento: 16:25

