Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della seconda puntata: Patrick Pugliese e Salvo Veneziano in nomination. Il pubblico manda a Casa Serena Enardu, Pago è libero di vivere da solo la sua esperienza. Patrick Pugliese e Salvo Veneziano finiscono in nominatio, il vincitore entrerà nella Casa. Il Grande Fratello Vip torna mercoledì 15 gennaio.

01.23 La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 è terminata. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il live blogging è per mercoledì prossimo.

01.18 Signorini mostra una clip con le dichiarazioni di Antonella Elia nella casa a proposito di Fedez e Chiara Ferragni che definisce patetici.

01.07 Patrick è il primo candidato al televoto. Ora toccherà a alui scegliere chi sfidare. Fa il nome di Salvo Veneziano. In realtà il più votato potrà entrare nella casa, il meno votato sarà eliminato.

01.04 La Rusic va nella stanza dei led e dovrà scegliere chi tra gli ex gieffini - Salvo, Sergio, Pasquale e Patrick - dovrà andare al televoto.

01.00 Chiude le nomination Fabio Testi che si vendica e vota Antonella Elia. In nomination va Rita Rusic.

00.48 Michele Cucuzza nomina Paola Di Benedetto. Paolo Ciavarro - Licia Nunez. Pago e Andrea Denver votano Rita Rusic.

00.47 Momento nomination. Cinque uomini Fabio, Paolo, Michele, Pago e Denver devono fare il nome di una donna, quella più votata «subirà una pesante conseguenza».

00.42 Elisa De Panicis è l'ultimo concorrente ad entrare al Grande Fratello Vip 2020.

00.34 Aristide Malnati entra attraverso il tunnel, come è accaduto per Antonella Elia.

00.34 Mancano ancora due ingressi. Davvero lunga la puntata questa sera.

00.27 Nuovo ingresso per Andrea Montovoli.

00.11 In casa entra una donna con il casco integrale: è Carlotta Maggiorana, la prima Miss Italia nella storia della casa del Grande Fratello.

00.23 I Vipponi scoprono che nel Privèe ci sono gli ex gieffini. Intanto entra una nuova concorrente, è Fernanda Lessa. Nella clip di presentazione confessa di essere un'ex alcolista: «sono 400 giorno che non bevo»

23.53 Entra Fabio Testi, piccolo scherzo.

23.47 Entra in casa Barbara Alberti, ad accoglierla con un fascio di rose Antonio Zequila.

23.41 Riccardo Scamarcio ha sempre negato il bacio con Clizia, mentre la blogger in casa ha raccontato cosa è accaduto. Adriana Volpe particolarmente solidale con Clizia: «le parole possono sfregiare».

23.34 Il triangolo Clizia Incorva, Riccardo Scamarcio, Francesco Sarcina.

23.28 Clip sul privèe. Per Fabio Testi è arrivato il momento di rientrare in casa.

23.11 E' il momento di scoprire l'esito del televoto tra Pago e Serena. Il pubblico ha deciso che Serena non può restare in casa. I due si abbracciano, Serena si avvicina per baciarlo, Pago sposta la testa.

23.00 Nuovo ingresso, è il turno di Antonio Zequila

22.57 Imma rinfaccia a Licia di essere stata "abbandonata" spesso a causa del suo lavoro «quando mi ha abbandonata sull'isola ho maturato la consapevolezza che non volevo continuare così». Alfonso interrompe il litigio, Imma deve lasciare il programma «La verità non è per tutti - ribatte Licia - neghi l'evidenza, lo so che devi difendere Eva ma neghi l'evidenza».

22.54 «Licia sa perfettamente che nel marzo del 2010, ho trascorso i miei 50 anni da sola con mia madre perchè doveva lavorare» «Io penso che quando c'è l'amore tra due persone, come il nostro, viscerale, si supera tutto» ribatte Licia.



22.47 «Io non dico bugie, Imma non ha mai ammesso di avermi tradita, non ha mai ammesso di avere una relazione parallela con Eva Grimaldi quando ancora stavamo insieme, anche se in crisi». Licia esce dal confessionale e in casa c'è Imma «Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua - dice Imma - io credo le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto all'amore di cui parli, per rispetto di Eva. Nella mia vita sono sempre stata una donna attenta e solidale, ti ho sostenuta sempre in ogni tua scelta di vita. Eravamo consapevoli della nostra differenza di età. L'amore che ho avuto per te è stato profondo e forte. Derubricare però dal tuo tribunale a tradimento la mia storia d'amore con Eva, mi offende. Io non ho tradito Licia, io mi sono innamorata di Eva»

22.42 Imma Battaglia parla della storia con Licia dal 2004 al 2010, Imma entra nella casa. Signorini mostra a Licia il tweet che Imma a scritto.

22.39 Signorini mostra ad Antonella Elia il video del litigio avuto con Taylor Mega da Chiambretti. La Elia anche nella casa ha parlato di Taylor chiamandola demente.

22.37 Questa sera ci sarà anche un nuovo faccia a faccia, questa volta tra Imma Battaglia e Licia Nunez.

22.26 Nuovo ingresso Vip nella casa, entra Ivan Gonzales.

22.23 clip riassuntiva sui due giorni dei primi undici concorrenti del Grande Fratello Vip

22.15 51% - 49% sono queste le percentuali del televoto, ma ancora non viene svelato l'esito. Pago va in confessionale dove c'è la busta con il risultato del televoto.



22.11 Serena chiede a Pago se gli darebbe fastidio averla in casa: «Io sono innamorato pazzo; da una parte mi fa piacere, dall'altra mi dà fastidio. La testa dice una cosa, il cuore un'altra». Viene chiuso il televoto. «Per la prima volta ho paura di perderti ed ho provato gelosia», dice con la voce tremante Serena.

22.06 Pago: «Io non sto scappando, sei tu quella che è scappata. Ora non tratta più di parlare degli errori fatti, io ora sono qui perchè ho bisogno di tempo per me. Tutte le cose che di me non ti andavano bene, pensi che cambino? Se non cambiano succede qualcosa? A me di averla qui accanto non è che mi fa piacere, di più». Signorini svela che c'è in atto un televoto per far restare Serena una settimana nella casa del Grande Fratello Vip.

22.02 Serena entra in casa, si abbracciano. «Sono il tuo incubo? - dice Serena - Non voglio disturbarti solo che sono alcuni mesi che cerco di parlare con te, avere un contatto con te. Hai deciso di allontarti da me ed è lecito, solo che non puoi scappare o rinchiuderti nei posti, perchè le cose bisogna affrontarle. Una volta fatto potrai essere libero di fare quello vuoi, non ti voglio chiedere niente, fai la tua esperienza, ma voglio che tu sappia che sono stati 7 anni importanti, che ci siamo persi e ti chiedo scusa perchè ti ho fatto male. E' difficile per me ammettere di sbagliare, lo sai, lì ho pensato solo a me poi sono uscita e sono stata peggio. Io voglio che tu sappia che ti guarderò e che se c'è da aspettare ti aspetterò»

21.59 Serena vorrebbe una possibilità, una ancora per potersi chiarire. «Sono molto inca**ato con lei, non per quello che è successo, ma per quello che c'è adesso. Mi ha cercato molto prima che entrassi al Grande Fratello, mi fa arrrabbiare perchè a questo punto non ci dovevamo arrivare, poteva essere tutto più semplice. Fuori le ho dato poca possibilità di chiarire».

21.56 Signorini chiama Pago e gli fa vedere che c'è Serena, Pago si emoziona: «che bella!», esclama. Il conduttore gli spiega cosa è successo in queste ultime 48 ore attraverso una clip.

21.52 «Capisco la sua reazione, è ferito, ma penso che nella vita si può anche sbagliare», commenta Serena.

21.48 Dopo aver salutato i "Vipponi", Signorini si collega con Serena Enardu: «Sono stati due giorni difficili, intanto ho provato un po' di gelosia, l'ho visto particolarmente vicino a Paola». Signorini gli mostra un video con i confessionali di Pago.

21.45 Fa il suo ingresso Wanda Nara, bellissima con mini dress e stivaloni

21.43 Alfonso Signori dà il benvenuto.Il televoto su Serena Enardu ancora aperto. Stasera ci sarà un confronto molto duro tra Imma Battaglia e Licia Nunez.

21.41 Parte la sigla e c'è il riassunto della puntata di mercoledì.

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Pago respira un po' di leggerezza, tra baci e abbracci con le coinquiline, nella stanza accanto Serena Enardu vive le emozioni opposte.«Mi manca quando vado a dormire - confessa tra le lacrime, mi manca la sua presenza, mi mancano anche i suoi silenzi. Io sono ancora innamorata di lui sennò non sarei qua».

Questa sera durante la diretta scopriremo l'esito del televoto che deciderà se potrà incontrare Pago per un confronto e rimanere per una settimana insieme a lui nella casa oppure rispedirla al mittente.

Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA