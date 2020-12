GF Vip: questa sera entrano Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini

Grande Fratello Vip, diretta 11 dicembre: questa sera entrano Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Venerdì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Alfonso Signorini.

Come annunciato lunedì scorso, stasera nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini varcheranno la Porta Rossa e inizieranno la nuova avventura. Le new entry potrebbero portare scompiglio e mettere in discussione gli equilibri del gruppo.

Il carattere forte di Dayane si scontra spesso con quello degli altri coinquilini del loft di Cinecittà. Questo porta la showgirl al centro di polemiche e accese discussioni. Non mancheranno le sorprese e le grandi emozioni. Tra queste anche quelle dettate dall'esito del televoto: uno tra Andrea, Giacomo, Selvaggia e Stefania dovrà abbandonare il gioco.

