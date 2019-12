Wanda Nara con Pupo a Verissimo: «Io e Mauro Icardi? Non so dove ci porterà il destino»

Una Wanda Nara spumeggiante è stata la protagonista assoluta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Molti i temi affrontati, dal rapporto con il marito Mauro Icardi, al prossimo impegno televisivo che la vedrà opinionista televisiva al Grande Fratello Vip. E la showgirl argentina, che ha sottolineato di vivere «ancora a Milano» è arrivata accompagnata da Pupo, anche lui al GfVip a partire dal prossimo mese di gennaio. Su Icardi al Psg la certezza dello splendido presente, ma anche nubi: «Vedremo la cosa migliore per il futuro di Mauro. Lui ha detto sì al Psg all'ultimo giorno di mercato, sapevamo che avrebbe avuto successo. Il destino, però, non so dove ci porterà».

Ultimo aggiornamento: 18:20

