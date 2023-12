Signorini contro Pupo «Sputare nel piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra elegante»​

Dopo le critiche di Pupo dei giorni scorsi, oggi a Verissimo è arrivata la risposta di Alfonso Signorini. Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore del Grande Fratello ha risposto alle accuse, presentando anche il suo ultimo libro su Maria Callas, «Troppo fiera. Troppo fragile».

Alfonso Signorini, dalla carriera come insegnante al successo del Grande Fratello: chi è il giornalista e conduttore ospite a Verissimo

La risposta a Pupo

È iniziata subito con una replica l'intervista di Alfonso Signorini a Verissimo. Però c'è un però. La mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Lui ha detto una cosa non esatta. Ha detto "ho accettato perché c'era la pandemia e non c'era altro da fare". Non è vero che quando lui ha iniziato c'era la pandemia. Non era ancora scoppiato il Covid. Se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato, non rinnovi un contratto per una seconda volta. Quindi caro Pupo, te lo dico senza polemica, sputare in un piatto in cui tu hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra elegante».

Sul rapporto con Paolo

Solitamente molto riservato, Alfonso Signorini ha parlato poi anche del rapporto con Paolo, il suo compagno: «Io credo che un angolino di privato uno se lo debba sempre ritagliare. Un'isola dove nessuno possa entrare. Ho un amore vero, con la a maiuscola. Sono fortunato. Il nostro amore è nato 23 anni fa su una chat di Tiscali. Non erano chat gay, erano chat di incontri. Io mi chiamavo "Perlage" e lui "Traveller68". Dopo avermi visto in tv mi ha bloccato. Dopo due settimane si è rifatto vivo lui e da quel momento non ci siamo più lasciati». In realtà, però, due anni fa una separazione c'è stata: «Eravamo in un momento particolare, si era interrotto il dialogo tra di noi. Non avevo il coraggio di dirgli che non potevamo andare avanti. Dato che avevo un'intervista al Corriere della Sera ho pensato bene di lasciarlo tramite il Corriere, rispondendo alla frase "come va con l'amore" dicendo "malissimo, mi sono lasciato con il mio compagno dopo vent'anni". Lui ha letto il Corriere e non sapeva niente. Ci è rimasto malissimo e per un anno e mezzo non si è più fatto sentire. Poi gli ho chiesto scusa, siamo usciti e lui mi ha detto "tu ti sei comportato da vigliacco, e io non te lo perdonerò mai. Però sappi che nonostante tutto io ti amo e ti amerò fino all'ultimo giorno della mia vita"».

Il matrimonio

Spazio poi anche ai discorsi sul matrimonio, che secondo Signorini potrebbe esserci: «Sono possibilista. Dato che sicuramente non voglio nessun al mio fianco se non lui, perché non continuare il nostro cammino insieme? Io ci sono». La testimone? Marina Berlusconi. «Non vorrei testimone migliore», ha detto il conduttore.