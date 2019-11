Heather Parisi punge ancora Lorella Cuccarini: «L'indifferenza è un atto di carità»

Nuovo capitolo della diatriba fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Stavolta la ballerina americana ha scritto su Twitter: «Non è vero che l'indifferenza è un sentimento negativo. L'indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos'è? Non è altro che carità. Ecco, l'indifferenza è un atto di carità».





Dopo aver dichiarato, qualche settimana fa, di provare indifferenza per la collega Lorella Cuccarini, Heather Parisi è intervenuta per specificare meglio il concetto, pur senza citare esplicitamente la showgirl avversaria. Tutto fa pensare però che l'esigenza di spiegare il senso del termine si riferisca proprio alle sue recenti dichiarazioni. Un nuovo episodio della querelle tra le due ex ballerine? Non resta che attendere.

Ultimo aggiornamento: 13:23

