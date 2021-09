I soliti ignoti, l'incredibile risposta di Gigi e Ross: Amadeus senza parole

I soliti ignoti, il gesto inaspettato di Gigi e Ross spiazza i fan: «Ma che fate?». Amadeus senza parole. Pochi minuti fa, è terminata la puntata dello show di Rai1. Ospiti-detective del giorno, Gigi e Ross che giocano per devolvere il montepremi a Terres des Hommes.

L'indagine dei due comici è altalentante. Gigi e Ross arrivano ad accumulare 205mila euro, ma poi accade l'imprevedibile. Gli ospiti chiedono l'indizio a una concorrente che dice: «Ho sorpreso tutti fidanzandomi, ero una single incallita. Alcuni li vedo abitualmente. Ogni volta che faccio un viaggio, metto un adesivo sul mappamondo». Ovviamente, l'indizio da prendere in considerazione è il secondo. Ma i due attori, incredibilmente, fanno riferimento al mappamondo e rispondono: «Se viaggia tanto, recupera mobili antichi». Ma la risposta esatta era «fa barba e capelli».

Amadeus, Gigi e Ross

Immediati i commenti degli ignotisti su Twitter: «Ma com'è possibile? Era evidente che era il barbiere...». E ancora: «Ma si sono giocati tutto così?». «L'abbinamento più surreale mai sentito in trasmissione». Alla fine, Gigi e Ross arrivano alla fase finale con 21mila euro. Ma non riescono a riconoscere il parente misterioso (fratello dell'ignoto numero 4, ndr). Domani si torna a giocare per la solidarietà.