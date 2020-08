Napoli: il rione Sanità piange Marco, giovane attore stroncato dal cancro. Stava per sposarsi

Un intero quartiere vestito a lutto per quel giovane bello e aitante che sognava di diventare una star del mondo dello spettacolo, dove aveva già iniziato a farsi conoscere grazie a una serie di piccoli ruoli e comparse in note fiction tv. Quel sorriso e quel fisico da fotomodello visti sul piccolo schermo lo ricordano tutti nel quartiere, ma soprattutto ricordano un ragazzo «bello come il sole», «generoso e altruista» e che «si faceva voler bene da tutti», è il coro unanime dei commenti nei vicoli del rione Stella. Una folla di amici, parenti e conoscenti ha gremito le viuzze a ridosso di via Santa Teresa degli Scalzi per la morte di Marco Gabriele Malapelle, giovane attore stroncato a 33 anni da una serie di complicazioni in seguito a un intervento per curare il male incurabile che lo aveva logorato in pochi mesi.



Marco aveva intrapreso la carriera di attore, oltre che di indossatore e fotomodello prestando la sua immagine per diversi servizi con hair stylist. In particolare aveva lavorato molto a teatro, poi era arrivata l’opportunità di fare il salto di qualità e sbarcare sul piccolo schermo con ruoli dapprima nella fiction di Rai 3 “Un Posto al Sole” ambientata a Napoli. Poi un ruolo nella serie de “L’Amica Geniale”. Piccoli successi che, grazie al suo volto, avevano reso fieri parenti e amici di quel ragazzo originario di un rione popolare come la Sanità. Una faccia da divo che Marco sapeva di avere, tanto che tutti nel quartiere ricordano che sin da adolescente sognava di fare l’attore e di calcare sia il palcoscenico che il set cinematografico e televisivo. Ma un cancro al cervello, secondo le prime ricostruzioni di amici e familiari, lo ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari, della famiglia e della fidanzata che avrebbe dovuto sposare tra pochi mesi, passata l’emergenza Covid.



Una giovane vita spezzata all’improvviso, che ha stroncato tanti sogni di Marco, che tutti nel quartiere chiamavano ‘o gemell, perché aveva appunto un fratello gemello. La notizia si è diffusa in poche ore sui social, dove sin dal primo pomeriggio gli amici più cari, ma anche semplici residenti dei rioni Stella e Sanità hanno condiviso sulle loro pagine Facebook l’immagine di quel bellissimo ragazzo con i capelli ricci castani e gli occhi chiari.



«Oggi il nostro quartiere perde un altro figlio, che la terra ti sia lieve. Ciao "Gemello"», scrive sulla pagina Abitanti del Rione Sanità Davide Marotta. E così tanti altri commenti che in poche ore hanno invaso i profili di centinaia di persone con la foto del ragazzo. Una fiumana di gente ha affollato soprattutto i vicoli tra via Fonseca, via Celentano e via Stella per portare l'ultimo saluto a Marco nella camera ardente allestita all'interno della parrocchia della Santissima Annunziata a Fonseca e Santa Giovanna Antida Thouret. Proprio da qui domani alle 12 muoveranno le esequie per il giovane. Ultimo aggiornamento: 21:12