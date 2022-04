Isola 2022, diretta quinta puntata: sbarcano Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna

Isola 2022, questa sera sbarcano​ Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Inoltre, scopriremo chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez dovrà abbandonare Playa Accoppiada.

Durante la diretta della quinta puntata dell'Isola dei Famosi una nuova coppia di naufraghi sbarca all’Isola: Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sono pronti a entrare in gioco e conquistarsi il loro posto nel gruppo.

Inoltre, una nuova coppia si formerà fra i naufraghi solitari di Playa Sgamada e tornerà in gara su Playa Accoppiada. Il “Capo” Clemente Russo avrà un ruolo fondamentale in questa decisione. Sempre a Playa Sgamada un altro concorrente dovrà lasciare definitivamente l’Isola e tornare in Italia. Ilona Staller sarà protagonista di una divertente prova di seduzione insieme a Lory Del Santo. Chi la spunterà fra le due?Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 7 aprile.