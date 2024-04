Atp Montecarlo Live: Nardi eliminato da Auger-Aliassime in due set. Arnaldi gioca alle 12.30. Mental coach Berrettini: «Qualità eccezionali»

Terzo giorno dell'Atp di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione dopo quello a Indian Wells e a Miami. Il torneo monegasco vedrà Jannik Sinner scendere in campo nel secondo turno grazie al bye conquistato nel primo. Diversi gli italiani in gara, oltre all'altoatesino ci sono Matteo Berrettini (fresco vincitore del Marrakech Atp), Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luca Nardi. Proprio questi ultimi due scendono in campo oggi nel prrimo turno del torneo che è cominciato sabato 6 aprile.

Atp Montecarlo: Nardi supera Muller, Musetti batte Fritz. Tutti gli italiani in campo