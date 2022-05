Isola 2022, le anticipazioni: nella puntata di stasera nuovi naufraghi in arrivo

Sull'Isola dei famosi sbarcheranno nuovi naufraghi. Già nell puntata di questa sera, farà il suo ingresso nel reality Mercedesz Henger. La ragazza sarebbe dovuta entrare nel cast già diversi giorni, la neo concorrente è stata costretta a rimanere in Italia per un po’ a causa del grave incidente che ha coinvolto la madre Eva in Ungheria

Mercedesz non sbarca per la prima volta in Honduras. La figlia di Eva Henger era stata una delle protagoniste dell’edizione 2016 dell’Isola e si era resa protagonista di una clamorosa apnea che aveva fatto spaventare l’allora conduttrice, Alessia Marcuzzi.

Ma Mercedesz Henger non sarà l'unica news di questa sera. A Cayo Cochinos , da quanto i rumors dicono, arriveranno altre due concorrenti, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. La prima è nota per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio e protagonista di un pellegrinaggio a Medjugorie seguito da Le Iene. La seconda invece è famosa per il suo ruolo di Bona Sorte nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis.

L’arrivo in Palapa di due bellissime ragazze potrebbe portare a flirt inaspettati: un'occasione d’oro per due single dell’Isola, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro.