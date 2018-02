Johnny Dorelli torna in tv dopo 15 anni: «Perché non canto? Le mie canzoni sono passate, non piacciono più»

Lunedì 5 Febbraio 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 10:35

torna ine lo fa daIl cantante ha fatto un punto sulla sua carriera raccontandosi in una lunga intervista. Attore e cantante amato da moltissimi dal 2002 era scomparso dalla tv e dal mondo dello spettacolo e quando Fazio chiede cosa abbia fatto in questa lironico risponde: «Dove sono finito? Dove vuoi che vada, ero a casa. Leggo tutti i giorni, per tre o quattro ore. Vuoi che ti dica proprio tutto?».LEGGI ANCHE -----> Sanremo, Baglioni scherza con Fazio: "Mi stai facendo venire l'ansia. Fiorello? Vuole togliersi il pensiero..." Johnny ha segnato una forte innovazione nella musica italiana, dopo un periodo di formazione negli Usa: «Le canzoni sono una cosa molto seria. Sono stato sempre uno molto severo con me stesso, non mi piace di buttare via le cose. Ho avuto la fortuna di cantare tante belle cose, tante belle canzoni. Perché non canto più? Ormai sono canzoni passate, che non piacciono più. La canzone più bella? "L'immensità" è stato un grande successo».Oltre alla carriera anche la vita privata. Dorelli è sposato da moltissimi anni con Gloria Guida che appare a sorpresa in studio e racconta: «Mi sono commossa. Erano dieci anni che non si faceva vedere in video e mi sono emozionata. Sono felice. Sono trentotto anni che siamo sposati, nel 91 e nel 2001, matrimonio civile e religioso. Sono riuscito a farlo sposare anche in chiesa».