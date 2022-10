«La notizia in comune», nuovo talk su caro energetico, bollette alle stelle, sanità a rischio

La prima puntata va in onda sull'emittente regionale Canale 8 (14 del digitale terrestre) giovedì 20 ottobre alle ore 23:00 e in replica venerdì 21 ottobre ore 07:30.

In studio, ospiti del mondo delle imprese, delle associazioni, dei sindacati, della pubblica amministrazione, della politica si confrontano su caro energetico, bollette alle stelle e sanità a rischio .

Per inaugurare il nuovo talk televisivo, prodotto dalla Max Adv di Massimiliano Triassi, coordinato della redazione giornalistica de “La notizia in comune” e condotto dalla giornalista Matilde Andolfo, intervengono per parlare della crisi determinata dall'aumento delle bollette Antonio Amato (vicepresidente Giovani industriali), Domenico Filosa (presidente Unipan Confcommercio), Fabiana Lucci (presidente Accademia di diritto), Enzo Agliardi (giornalista).

Il tema di come le strutture sanitarie si attrezzano per contrastare il caro bollette sarà affrontato con Ciro Verdoliva (direttore generale Asl Napoli 1 centro) ed Eugenio Gragnano (segretario Anaao Assomed).

L'ultima parte della trasmissione è affidata alle soluzioni proposte dalla politica con Francesco Picarone (presidente commissione bilancio consiglio regionale Campania), Gilda Sportiello (parlamentare Movimento cinque stelle) e Piernicola Pedicini (deputato al parlamento europeo).