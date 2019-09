La pupa e il secchione, format stravolto: tutti i cambiamenti. In giuria Vittorio Sgarbi e Valeria Marini

Mercoledì 11 Settembre 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È pronto per tornare sugli schermi Mediaset “La pupa e il secchione”, programma condotto per due edizione da Enrico Papi (affiancato prima da Federica Panicucci e poi da Paola Barale), che ha visto incoronare vincitrici odierne showgirl come Rosy Dilettuso, Alessandro Sala, Francesca Cipriani e Federico Bianco. Il format della trasmissione però sarà stravolto con diverse novità.Oltre alle pupe ci saranno anche i colleghi “pupi”, così come le secchione. Il timone dovrebbe essere affidato, come spiegano le “Chicche di gossip” di “Chi”, a Paolo Ruffini con la presenza in giuria di Vittorio Sgarbi e Valeria Marini: «La pupa e il secchione – si legge sulla rivista - torna in tv per sei puntate, su Italia1, ma avrà nel cast anche "pupi" (ovvero bei ragazzi) e secchione. Alla guida ci sarà Paolo Ruffini. Previste le presenze in giuria di Vittorio Sgarbi e Valeria Marini».