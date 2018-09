«La spazzatura di Napoli», Neoborbonici contro la serie tv «Romolo+Giuly»

Nessuna ironia, nessuna fantasia e nessuna giustificazione per lo spot del televenditore e neo-attore Giorgio Mastrota ma il solito strisciante razzismo anti-napoletano durante lo spot che pubblicizza la fiction "Romolo+Giuly" su Fox Tv la prossima settimana

"Per le buche di Roma, per le passerelle di Milano e per la spazzatura di Napoli" è la frase che ha indignato il web. Come se a Napoli ci fosse ancora una emergenza rifiuti vecchia di oltre 10 anni, come se a Roma o altrove quella emergenza non fosse attuale, come se a Milano ci fosse solo la moda (e non emergenze o scandali frequenti). Il Movimento Neoborbonico ha invitato iscritti e simpatizzanti a scrivere alla Fox, a Mastrota e ai responsabili della fiction una mail: "Voi offendete Napoli, io non seguo più la vostra tv e la vostra fiction. Saluti da Napoli, ex capitale mondiale e città carica di meraviglie e non di spazzatura"

.

Domenica 9 Settembre 2018, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Lo scrive in una nota il movimento Neoborbonico che spiega: «