Manuel Bortuzzo, la verità a Verissimo: «Con Lulù è finita perché l’ho deciso io»

Nessuna ingerenza da famiglia e amici. Manuel Bortuzzo è categorico tra lui e Lulù Selassié «è finita perché l’ho deciso io». L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ospite del salotto di Verissimo, il talk show di Canale 5, spiega a Silvia Toffanin la sua versione della fine della storia d’amore con Lulù, nata proprio nella casa più spiata d’Italia. «Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici - spiega Manuel - ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l’unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante». Chiusura netta anche su una possibilità di confronto con Lulù: «Non ha senso, perché non ho niente da dirle: lei sa tutto. Nonostante quello che si pensa in questo mese e mezzo abbiamo parlato».

Manuel è una furia di parole mentre cerca di spiegare «senza entrare nei dettagli» che con Lulù era finita da prima del famoso comunicato stampa. «Non mi ascoltava, sembrava non volesse capire cosa le dicevo e scrivevo. Era come parlare con il muro. Per quello sono arrivato al comunicato e a togliere le foto da Instagram. Ma non l’ho lasciata così, era da tempo che cercavo di dire a Lulù che le cose non andavano bene per tanti motivi che non voglio dire perché sono affari nostri». La coppia era stata ospite del talk show, sembrava serena e Toffanin chiede spiegazioni proprio di questo cambiamento, all’apparenza repentino. «Ho messo da parte amici e famiglia per dedicarmi a lei al 110%. Per farle raggiungere una serenità. Invece da parte sua zero». La delusione più grande per Manuel è stata «immaginare che fuori dalla casa (del Gf Vip) le cose sarebbero continuate così. Avevo aspettative alte». E invece? «Era diversa. Ho conosciuto una persona che fuori era un’altra. Da parte sua è mancato completamente il venirsi incontro. Mancavano le basi. Non ho mai voluto vivere con il peso di devo stare con lei perché mi sono fidanzato al grande fratello. Ma quello che ho provato è stato tutto vero».

Manuel assicura alla conduttrice che questa sarà l'ultima volta che parlerà di Lulù «prima e ultima volta che parlerò di lei, andiamo avanti» e che da parte sua non ci saranno critiche verso la famiglia della ex fidanzata: «Nessuno mi ha mai chiesto cosa ne pensassi io della sua famiglia. E non dirò mai niente di male contro di loro. Sono cose private». A Manuel infatti ha dato particolarmente fastidio che in mezzo alla polemica, molto social, che si è scatenata sulla fine della loro relazione ci siano andati di mezzo il padre Franco, ma anche una ex partner e gli amici. «Ci si basa solo su quello che si vede sui social, arrivano anche le minacce, ma a me non interessa niente: ho altro a cui pensare. Quello che mi dispiace è che i miei amici e la mia ex si ritrovano messaggi orribili tutti i giorni e ci rimangono male perché non sono abituati». Anche sulle accuse contro il padre Franco che non avrebbe rispettato la privacy della coppia, Manuel ribatte con vigore: «Mio padre invadente? Papà ha lavorato duramente per creare una casa per noi per lasciarci la nostra privacy, andava a mangiare nei bar per lasciarci soli, solo una volta è entrato in camera, ma la porta era praticamente spalancata. Solo noi sappiamo come sono andate veramente le cose» ribadisce Manuel che da gentleman non ha nessuna intenzione di divulgare particolari per la curiosità del popolo social.