Manuel Bortuzzo, la sua Angelica su TikTok rompe il silenzio: «Volevo stare sola, mi sono innamorata»

Poco più di 5 mesi fa avevamo lasciato Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che si promettevano amore eterno. La loro love story era nata nella casa del Grande Fratello Vip, appassionando milioni di italiani e amanti del gossip. Ma le cose tra i due, una volta spenti i riflettori della casa più spiata d'Italia, non hanno funzionato. E adesso Manuel ha una nuova fiamma, la tiktoker Angelica Benevieri che sul social più amato dalle nuove generazioni ammette di essere innamorata follemente dell'ex gieffino.

La rottura e il nuovo amore

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, una volta tornati alla normalità, non sono risultati compatibili. La rottura tra il nuotatore triestino e la principessa etiope è arrivata pochi giorni dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini. La decisione di troncare la storia d'amore è arrivata da Manuel, forse anche per colpa della presenza ingombrante del padre Franco Bortuzzo, che non ha mai visto di buon occhio la figura ingombrante e social della compagna del figlio. Ma a 23 anni, si sa, niente è perduto. E così, adesso, dopo tanti rumors e indiscrezioni Manuel Bortuzzo è uscito allo scoperto. Il vippone ha una nuova fiamma e tra loro le cose procedono a gonfie vele. Finalmente lui e Angelica Benevieri sono usciti allo scoperto. La voglia di gridare al mondo il loro amore ha vinto su ogni timore di esporsi alle critiche dei tanti fan di Lulù e sui loro profili Instagram le foto di baci appassionati si sprecano.

Il video su TikTok

Angelica proprio su TikTok, il social che l'ha resa famosa, ha condiviso un video divertente e ironico in cui, a modo suo, dichiara il proprio amore a Manuel. Riferendosi alla relazione tra i due, Angelica Benevieri dichiara che a inizio estate avrebbe voluto trascorrere l’estate da sola, e che invece ha finito con l’innamorarsi di Manuel. Un video diventato subito virale sui social che in due giorni ha raccolto quasi 60mila visualizzazioni raccogliendo l'approvazione dei suoi fan e che ha fatto storcere il naso a chi, invece, dallo scorso inverno è diventato uno stimatore di Lulù Selassié.