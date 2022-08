Gf vip, Manuel Bortuzzo esce allo scoperto: è amore con la tiktoker Angelica

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono usciti allo scoperto. Il nuotatore e la TikToker fanno coppia fissa ormai, e senza nasconderlo ai follower. Lui, sui suoi profili social, si è immortalato mentre dava un bacio alla ragazza, non lasciando spazio a dubbi. E, nelle scorse ore, la giovane ha conversato con i suoi seguaci Instagram, confermando che con lo sportivo triestino ha iniziato a condividere una romantica love story. A chi le ha domandato se in questa fase della sua vita è felice, Angelica ha risposto «tanto», sorridendo. E poi ancora, tra le Stories ha pubblicato uno scatto in cui si vede Manuel stringerla a sé e un cuore rosso.

Dopo aver chiuso la relazione con Lucrezia Lulù Selassié, iniziata nella casa del Gf vip e terminata poco dopo la fine del programma, Manuel aveva assicurato che non avrebbe più parlato della sua vita privata. In più, aveva anche dichiarato che, nel momento in cui avesse trovato una nuova compagna, avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla love story.

Ora, però, il suo nuovo amore è sotto i riflettori, anche perchè Angelica è una star del web che su TikTok vanta quasi 270 mila follower. La ragazza ha 20 anni e ha fatto anche qualche incursione davanti alla cinepresa, partecipando a Imperfetti sconosciuti con Cesare Bocci e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.