Dopo la bufera di polemiche per il video andato virale sulla piattaforma TikTok, Angelica Benevieri è tornata sui social per giustificarsi. La fidanzata di Manuel Bortuzzo aveva postato un video sul social cinese in cui faceva ironia sulle persone disabili. Il video era stato pubblicato anni prima, ma sul web nulla viene posto nel dimenticatoio. Infatti, è stato ripescato dagli utenti e diffuso sui social, scatenando così una pioggia di critiche. La risposta della Benevieri non è tardata ad arrivare.

La storia Instagram

«Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio TikTok», ha esordito Angelica Benevieri in una storia su Instagram, poi ha continuato: «Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei. Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video».

«Ho uno zio disabile»

Poi ha confessato ai follower di essere, al contrario di come si pensa, vicina al tema della disabilità: «Io ho uno zio disabile che amo alla follia, gli ho sempre portato rispetto, non l’ho mai giudicato, come non ho mai giudicato nessun altro. Ho fatto volontariato insieme alla mia famiglia per molti anni in un istituto, regalare sorrisi a chi ne ha bisogno e dare una mano è la cosa che più mi ha reso felice e mi ha insegnato ad apprezzare di più quello che ho. Con questo voglio far capire che sono la prima persona che sta vicino a chi ha bisogno, che non disprezzo nessuno e tanto meno giudico».

«Non sono certamente io»

E poi conclude così: «L’Angelica che avete visto in quel video non sono certamente io, ripeto ero più piccolina, non avevo la mentalità che ho adesso e in quel momento non ci ho visto nulla di male. Mi dispiace che per mezzo di questo video vi stiate facendo un’idea totalmente sbagliata di me, che vi soffermiate alla prima cosa che vedete senza andare a fondo e capire chi è veramente Angelica».