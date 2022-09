Edoardo Tavassi e il ricovero in ospedale: «Ho paura perché...»

Brutte notizie per Edoardo Tavassi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 ha annunciato ai suoi follower che dovrà effettuare un intervento chirurgico alle corde vocali. L'ha rvelato con dei video pubblicati sul suo profilo Instagram, in cui il fratello di Guendalina Tavassi ha raccontato di trovarsi in clinica per effettuare una pre-ospedalizzazione.

Le storie Instagram

Edoardo Tavassi ha riscontrato un problema alle corde vocali. L'influncer ha raccontato, con la solita ironia che lo contraddistingue, di dover affrontare un'operazione per rimuovere un polipo. «Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella pre ospedalizzazione. Mi devo operare, devo togliere un polipo alle corde vocali», iniziano così le storie dell'ex naufrago pubblicate sul social network. Tavassi dopo l'annuncio, per sdrammatizzare, ha scherzato un po' con i fan: «Polipi, seppie, insomma ho una frittura mista sulle corde vocali», ha raccontato ironico.

La paura di Edoardo Tavassi

Poi Edoardo si è confidato con i follower e ha detto di essere preoccupato per l'operazione che dovrà subire poiché teme che la voce possa subire drastici cambiamenti: «A me piace la mia voce, ho paura che dopo l'estrazione del polipo mi venga la voce di uno che si è pippato l’elio», ha raccontato Tavassi.

Dopo le visite e le analisi effettuate in ospedale, Edoardo Tavassi ha aggiornato i suoi follower spiegando che l'operazione si farà lunedì prossimo. E poi, sempre col sorriso, ha aggiunto: «Io non li leggo più i messaggi vostri, non mi rassicurano. Qualcuno mi ha scritto che il suo amico è morto dopo quest'operazione, un altro mi ha scritto che gli è venuta la voce simile a Luca Laurenti», e poi scherzosamente ha concluso le storie mandando i follower a quel paese.