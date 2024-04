Greta Rossetti in lacrime a Verissimo: «Ho visto l'arresto di mio papà ma l'ho perdonato. Sergio D'Ottavi? Spero mi faccia ricredere sugli uomini»

Greta Rossetti è stata intervista a Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello ma ha, soprattutto, parlato delle sue emozioni più profonde. L'influencer ha spiegato il suo rapporto complicato con il papà che è anche stato in carcere: «Ho perdonato mio papà, sono riuscita a capire gli sbagli che ha fatto. Non giustifico le sue azioni ma voglio dirgli che lo amo tanto e spero che il nostro rapporto possa ricucirsi. È stato difficile tirare fuori tutti questi scheletri nell'armadio ma penso di avere trovato i punti chiave su cui lavorare. C'è una scena che è rimasta impressa nella mia memoria: quando l'hanno portato via perché lo stavano arrestando e io avevo solo cinque anni». Infine, Greta è stata raggiunta da Sergio D'Ottavi.

L'intervista di Greta Rossetti

L'intervista di Greta Rossetti è, poi, continuata e l'ex gieffina ha parlato della relazione di Perla Vatiero e Mirko Brunetti: «Io ho sempre creduto nell'amore di Mirko e Perla, anche quando stavamo insieme.

Poi, ho capito che siamo serviti entrambi l'uno all'altra, ci siamo aiutati. Io quando ero a Temptation Island non stavo bene perché avevo una situazione familiare complicata. Lui era in crisi con Perla e, quindi, penso che ci siamo aiutati a vicenda solamente che mi sentivo molto in colpa perché sapevo di essere quella che "si era messa in mezzo". Vederli così, mi fa solo stare bene. Io pensavo di essere innamorata di lui ma non lo ero in realtà, deciderò se tenere o meno il tatuaggio che abbiamo fatto insieme».

L'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Sergio D'Ottavi si è accomodato accanto a Greta Rossetti e ha spiegato: «Io l'ho capita. Non era una questione di condizione, il fatto che non si fosse lasciata andare subito nei miei confronti. Io penso che sia necessario essere liberi e spensierati per accogliere, ora, lo è e si vede. Quello che ha raccontato la rispecchia in pieno. Io sono stato insieme alla mia ex moglie 10 anni. Ci siamo conosciuti quando io avevo 20 anni e lei 35 e due bambine. Il nostro amore si è spento e ci siamo separati ma siamo rimasti in buonissimi rapporti». Greta ha, poi, concluso: «Io mi auguro di essere la persona che sono stata al Gf, anche fuori, perché io ho scoperto una persona che mi piace tantissimo. Mi auguro di superare tutte le mie insicurezze e di conoscere sempre di più Sergio che, spero, mi farà ricredere nel genere maschile».