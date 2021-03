LOL: Fedez e Mara Maionchi arbitri. IL nuovo programma Amazon dove a vincere sarà chi riderà per ultimo.

Sei puntate per dieci comici e due conduttori vestiti da arbitri. L’esilarante LOL (Last One Laughing): Chi ride è fuori è pronto a partire anche in Italia. Arbitro della partita fatta di risate e comicità è Fedez accompagnato da Mara Maionchi. Il programma, le cui prime 4 puntate saranno disponibili il’1 aprile e le ultime due l’8 aprile è prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 paesi.

Alla gara comica parteciperanno Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. «Complimenti Fedez, non avevo mai visto qualcuno inventarsi una scusa così bella per non partecipare a una conferenza stampa», il commento di Elio durante l’incontro virtuale con i giornalisti a cui prende parte, per qualche minuto, anche Fedez collegato dall’ospedale milanese dove poche ore prima è nata Vittoria, la secondogenita avuta dal matrimonio con Chiara Ferragni. «Fedez, ti perdono, anche se mi ha tradita per un'altra donna», ribatte ridendo la Maionchi.

Un duo assodato quello di Fedez e Maionchi che accompagnerà dalla “control room”, una vera e propria sala di “controllo delle risate”, l’ilarità dei comici, pronti a scrutare ogni minima risata dei concorrenti: alla prima, scatterà il cartellino giallo di ammonizione, alla seconda il cartellino rosso di espulsione dal gioco. Al vincitore andranno 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. A vincere, chi riderà per ultimo.

