Magalli e Fox, frecciatine in diretta durante le previsioni dell'oroscopo: ecco cos'è successo

Scambio di frecciatine tra Paolo Fox e Giancarlo Magalli. I due, che per anni hanno lavorato insieme (non senza scontri), si sono trovati di nuovo insieme nella puntata di Domenica In, dedicata alle previsioni dell'oroscopo 2020. La padrona di casa Mara Venier cerca di non dare adito alle loro provocazioni e si concentra sulle previsioni dell'astrologo



Paolo esordisce dicendo che il segno del Cancro, quello di Magalli, è un segno un po' permaloso, che dà spesso la colpa agli altri. Subito Giancarlo risponde dicendo che Fox se l'è sempre presa con lui, che mette sempre il segno del Cancro all'ultimo posto delle sue classifiche. Fox mantiene la sua integrità e commenta sottolineando che anche questa volta ha dato la colpa a lui per qualcosa che, in realtà, dipende dalle stelle.



Continuano le previsioni del 2020 del segno sempre con delle piccole battute, fino a quando Fox non dice che a fine anno molti desideri dei nati nel segno si potranno realizzare e aggiunge lanciando l'ultima frecciatina: «Magari non vedrete più il vostro astrologo preferito in televisione», facendo riferimento ad eventuali scelte di Magalli.