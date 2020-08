Manila Nazzaro dopo Temptation Island: «I miei figli mi hanno massacrata e rimproverata»

Manila Nazzaro a Temptation Island è stata una delle indiscusse protagoniste, ma tornata a casa ha dovuto affrontare il duro giudizio dei figli. La sua avventura col compagno Lorenzo Amoruso, nel reality condotto da Filippo Bisciglia ha fatto storcere la bocca a Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 8, nati dal precedente matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza.

Se infatti per lei l partecipazione al programma è valsa la conferma dei sentimenti verso il compagno («Mi sono innamorata ancora di più di lui»), i figli che l’hanno guardata da casa non hanno gradito alcuni suoi atteggiamenti: «Mi hanno simpaticamente massacrata – ha spiegato a “VeroTv” - e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme».

Se non altro, dopo l’esperienza, per Manila e Lorenzo si prospetta il grande passo: «Le nozze sono una nostra priorità. Dopo il crederci. Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo “si” e sogno un figlio nostro. Il fallimento del mio primo matrimonio (con l'ex calciatore Francesco Cozza) avevo smesso di crederci. Ma prima devo risolvere alcuni problemi burocratici legati alla mia storia precedente, una storia non facile».

