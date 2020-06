Mara Venier a Domenica In ammette: «Tifo Napoli, anche io avrei festeggiato in strada»

Pioggia di critiche per i napoletani scesi in piazza a festeggiare la squadra di Gattuso dopo la vittoria della Coppa Italia. Critiche a cui ha risposto anche Mara Venier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

e quindi di parte, ma anche io sarei scesa in piazza a festeggiare un vittoria così importante. E sono convinta sarebbe successo in ogni città d’Italia» ha detto a Rai 1 la zia Mara: «Se fossi stata in città, mi sarei buttata nella mischia anche se magari non mi sarei tolta la mascherina».