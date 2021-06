Mara Venier dopo una settimana di fermo torna a Domenica In. La conduttrice qualche giorno fa aveva fatto sapere sui social che sarebbe tornata in onda nonostante non avesse ancora risolto i suoi problemi legati a un intervento ai denti che le ha causato problemi a metà del volto. Ma in diretta non è riuscita a nascondere la sofferenza e l'emozione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati