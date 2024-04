Margherita Buy a Belve: «Sesso? Mai stata una mia priorità. Da giovane fumavo le canne, con tanto di svenimenti in classe»

Margherita Buy, ospite a Belve, la trasmissione televisiva condotta da Francesca Fagnani, ha accantonato la sua proverbiale timidezza ed ha giocato in attacco. L'attrice, con grande ironia, ha rivelato infatti alcuni aspetti nascosti del suo carattere, a cominciare dal sesso: «Mai stata una mia priorità», svelano le anticipazioni del programma. Fino alle canne fumate nell’adolescenza: «Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe», dice l'attrice. Per poi scherzare sulla sua competitività con una battuta fulminante sulle 19 candidature di Paola Cortellesi ai David di Donatello: «Sta buona, non gliel’hanno ancora dati».

Il sesso e le scene di nudo

Sul suo rapporto con il sesso, quando la Fagnani le chiede «lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?", l'attrice romana con velato imbarazzo risponde: «Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare.

I premi

Poi la Buy prima scherza sul fatto di essere l’attrice italiana più premiata del cinema italiano e di voler continuare ad esserlo, ma quando Fagnani le chiede: «Però adesso rischia di essere superata dalla Cortellesi, che ha ricevuto 19 candidature al David», ci tiene a precisare: «Intanto non gliel’hanno ancora dato!". E infine si tiene stretto il proprio primato specificando: «Sta’ buona, non è che li danno tutti a lei, come attrice, sono per il film… non facciamo confusione!".