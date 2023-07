Maria De Filippi diventa un'attrice grazie a Carlo Verdone (e c'è anche Sangiovanni)

Maria De Filippi diventa attrice per Carlo Verdone, per la nuova stagione di "Vita da Carlo", in onda su Paramount+ da settembre. «Lei e io ci conoscevamo - ha confessato l'attore al settimanale DiPiù - siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa». Ma perché proprio lei? Semplice: ««Ho chiamato Maria perché è una grande professionista e poi perché era necessaria per lo sviluppo della storia».

Per chi non avesse mai visto la prima edizione si tratta della narrazione fantasiosa della vita dell'attore.

Al suo fianco tanti amici (Zlatan Ibrahimovic e Sangiovanni) e colleghi (Claudia Gerini e Christian De Sica) che si sono prestati a questo “gioco” cinematografico nato dalla genialità del regista di film indimenticabili come Borotalco, Acqua e sapone, Compagni di scuola.

«Quando l’ho chiamata - racconta ancora Carlo Verdone a DiPiù - Maria De Filippi mi ha detto subito: “Non c’è problema, fatemi sapere le date”. Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente della Cina. Lei no ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta». Ma per Maria non è stata la prima volta sul set con la macchina da ripresa: in pochi forse ricordano che la conduttrice aveva già recitato in passato. nel 2002, nel film Natale sul Nilo, con Christian De Sica e Massimo Boldi.

E con Maria c'è pure un suo pupillo, il cantante Sangiovanni. Una scelta che Carlo Verdone, almeno inizialmente non avrebbe mai fatto. C'è una scena con il suo Saranno Famosi. Ma a dire il vero ce ne sono poi altre, in altri film, con C'è posta per te nel film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità, poi nella serie TV I Cesaroni. Infine Fabio Volo l’ha voluta nella serie televisiva Untraditional. Insomma Maria, fin qui, ha sempre interpretato Maria.

Sangiovanni

«Il mio produttore sceglie Sangiovanni per interpretare me nella pellicola. Lo sceglie solamente perché vuole qualcuno che piaccia ai giovani, nell’ottica del guadagno. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: che cosa c’entra Sangiovanni da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto, a Roma? Quando lo vedo nella serie mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io avevo dubbi davvero, perché non aveva mai recitato. È pure un po’ timido. Invece è stato proprio bravo»