Gf15, Mariana attacca Luigi Favoloso: «Nessun bacio, lui ci ha provato io mi sono allontanata»

Domenica 20 Maggio 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 16:42

Mistero sul bacio tra Mariana e Favoloso. Dalle riprese e dai dialoghi degli inquilini sembra prorio che tra i due concorrenti del Grande Fratello ci sia stato il bacio. Ospiti tutti e tre a Domenica Live, Patrizia inclusa che ha attaccato Mariana durante l'ultima diretta, parlano di quello che sarebbe realmente successo.Mariana e Luigi negano che ci sia stato un bacio. La concorrente però ammette che Luigi avrebbe provato a baciarla e nel video in cui sono insieme in confessionale lei sera appena riuscita a schivare il bacio. Favoloso nega e dice che è una bugiarda, ed entrambi sono d'accordo sul fatto che Alessia abbia parlato del bacio pur non sapendone nulla e deducendolo magari da un loto avvicinamento.Vladimir Luxuria torna a rimproverare Favoloso sul suo atteggiamento violento, redarguendo anche Mariana e dicendole che se lui era stato eccessivo suo dovere doveva essere quello di "denunciare" in confessionale quello che era successo. Mariana però dice di non averlo fatto per paura che il pubblico, visti i video precedenti, potesse pensare che voleva rigirare la frittata, così ha sorvolato.Poi Barbara D'Urso manda in onda un'intervista del fidanzato di Mariana, l'uomo che poi la donna avrebbe tradito con Alberto una volta nella casa. Il compagno ha detto che hanno dei progetti, uno di questi la convivenza e poi anche il matrimonio: «Pochi giorni prima di entrare mi ha detto che si sarebbe voluta sposare e sicuramente lo faremo». Il fidanzato non sembra quindi essere turbato da quanto accaduto nella casa. A questo punto Mariana viene attaccata perché considerata irrispettosa nei confronti del suo fidanzato. Lei si difende dicendo di aver baciato Albero perché stava recitando un gioco dato loro dal Grande Fratello e emmette che lui è stato capace di starle vicino e di aiutarla in un momento di difficoltà.