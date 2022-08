Elena Morali: «Bolle dappertutto, forse ho il vaiolo delle scimmie». Ecco come sta

Brutta avventura per Elena Morali. L'ex Pupa, in vacanza in Thailanda con il fidanzato Luigi Favoloso, ha fatto preoccupare tutti dopo che sulle sue storie Instagram ha postato un messaggio in cui afferma di essere ricoperta di bolle e di temere di aver contratto il vaiolo delle scimmie.

Paura per Elena Morali: «Bolle dappertutto, forse ho il vaiolo delle scimmie»

«Molte bolle sul corpo»

Elena Morali rispetto al solito era insolitamente latitante sui social cosa che ha fatto insospettite i suo fan. Poche ore fa, però, la fidanzata di Luigi Favoloso è riapparsa su Instagram scrivendo nelle sue storie: «Ragazzi scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia il vaiolo delle scimmie».

Elena sembra essere piuttosto spaventata soprattutto perché lontana da casa.

Gli esiti

Fortunamente però i risultati degli esami hanno dato esito negativo e finalmente la showgirl può tirare un sospiro di sollievo.

La Morali dopo aver visto il suo corpo ricoperto di bolle ha temuto di aver contratto il vaiolo delle scimmie e per questo ha deciso di sottoporsi a degli esami. L'esito di questi ha scongiurato l'ipotesi che si tratti di vaiolo delle scimmie, ma teme che comunque il suo sfogo sia stato causato da una pianta: «Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Alianto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione del malessere è migliorata, ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi tutto ok a parte il forte prurito»