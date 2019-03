Morto Mario Marenco, una vita con Arbore: indimenticabile il Riccardino di Indietro Tutta

Mario Marenco è morto oggi a



Marenco si era laureato in architettura nel 1957, a Napoli, ottenendo poi borse di ricerca a Stoccolma e Chicago. Nel 1960 ha aperto il proprio atelier di architettura e design: lo Studio DEGW, con sede a Roma. Ha collaborato con le più importanti case automobilistiche italiane per la realizzazione dei loro stand espositivi.







Ha creato e interpretato personaggi come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, Riccardino (indimenticabile nei suoi duetti con il "bravo presentatore" Frassica in Indietro Tutta ), l'astronauta spagnolo Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Marenco e molti altri. È stato autore e protagonista di vari programmi televisivi, spesso in compagnia di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. è morto oggi a Roma , all'età di 85 anni. L'attore e umorista , indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore . nato a Foggia nel 1933, era ricoverato da qualche tempo al Policlinico Gemelli per complicazioni legate al suo stato di salute.

Ciao Riccardino, mi hai sempre fatto ridere con la tua sottile ironia, purtroppo ora non potrò più capire se ci eri o ci facevi.

Buon viaggio amico della mia adolescenza. #MarioMarenco pic.twitter.com/hPM78pnX4t — Nicola De Cristofaro 🇦🇶 (@NDecristofaro) 17 marzo 2019



Prima del debutto in televisione nel 1972 con Cochi e Renato e Enzo Jannacci nel programma Il buono e il cattivo, ha raggiunto il successo nel 1970 con il programma radiofonico Alto gradimento scritto con Giorgio Bracardi e condotto dagli stessi Arbore e Boncompagni. È stato Mr Ramengo ne L'altra domenica, strampalato inviato che dopo ogni reportage urlava "Carmine!". È stato protagonista dei programmi Odeon e L'uovo e il cubo.



Negli anni ottanta ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Sotto le stelle (di Magalli, Minellono, Marenco e Boncompagni) dove si è prodotto nel Prof. Aristogitone e in diversi altri sketch, e Indietro tutta! dove ha interpretato il personaggio del bambino Riccardino. Sporadicamente è stato attore per il cinema, portando le sue macchiette sul grande schermo, ma è stato altresì diretto da Dino Risi in un paio di lavori televisivi. È stato anche autore di libri umoristici editi da Rizzoli, tra cui Lo scarafo nella brodazza, Dal nostro inviato speciale, Los putanados, Stupefax e Il cuaderno delle poesie.

