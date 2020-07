Il marito di Mara Maionchi e la brutta battuta sui gay, lei lo rimprovera: «Ma cosa caz*o dici? Ti tolgo i social»

«Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?». Sono queste le parole pubblicate in un post social, poi cancellato, da Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi. Il post, che voleva essere provocatorio non è però piaciuto a molti utenti, al punto che è stato poi rimsso, e tra chi non ha gradito l'infelice battuta c'è proprio la moglie Mara.



La Maionchi ha risposto al marito tramite Twitter con un post: «Ma cosa caz*o dici, ti tolgo i social», ha scritto l'ex giudice di XFactor, tanto che poche ore dopo il post non c'era più. Sono stati diversi utenti però a notare lo stato e a fare dei print che hanno suscitato molte polemiche. Una caduta di stile che molti non hanno perdonato, mentre sempre più persone hanno stimato la reazione della moglie che ha non solo replicato tramite social ma ha anche fatto una bella lavata di testa a Salerno. Ultimo aggiornamento: 17:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA