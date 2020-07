Io e Te, Massimo Lopez difende Diaco: «Gli altri sono costruiti, tu mi ascolti»

Massimo Lopez dalla parte di Pierluigi Diaco. Il conduttore di "Io e Te" era stato un po' punzecchiato nei giorni scorsi per alcune sue reazioni non proprio pacate nei confronti di ospiti e collaboratori. Massimo Lopez ha così elogiato Diaco: «Di solito lo sguardo di chi ti intervista è uno sguardo un po’ costruito, mentre con una persona come te… Tu mi stai ascoltando e io sto ascoltando te, siamo in connessione stretta ed ecco perché un’intervista riesce meglio di un’altra, ecco perché cuore e anima sono fondamentali».

Diaco , che aveva già replicato alle accuse settimana scorsa durante l'intervista a Flavio Insinna, ha ringraziato Lopez, con il quale si è subito mostrato in sintonia, tanto da lasciargli condurre per un po' la trasmissione. In conclusione Diaco ha ringraziato l'ospite: «La condivisone di questo tempo insieme mi dice tantissimo della persona che sei».

