Masterchef Italia, doppia eliminazione: Marco fa infuriare Cannavacciuolo e Daiana abbandona tra le lacrime: «Non è giusto»

Masterchef Italia, doppia eliminazione: Marco fa infuriare Cannavacciuolo. Daiana abbandona tra le lacrime «Non è giusto». Con una Masterclass così piena di concorrenti determinati e competitivi, i giudici di MasterChef Italia non possono far altro che alzare ancor di più l’asticella e proporre sfide sempre più difficili e selettive.

Anche questa settimana, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli hanno controllato e giudicato prove capaci di unire creatività e capacità, valori e messaggi importanti, spettacolo e tecnica. Prove complesse che si sono però rivelate fatali per Marco e Daiana, i due aspiranti chef che hanno dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef Italia, il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Una serata, quella di ieri, davvero speciale. Già a partire dalla Mystery Box, che ha toccato due temi che da sempre stanno a cuore al mondo MasterChef: lotta allo spreco e valorizzazione della biodiversità. Gli aspiranti chef hanno infatti trovato sotto le iconiche scatole 10 ingredienti in via di estinzione, per una prova che ha voluto sottolineare l’importanza di una cucina che sia etica, sia nella scelta degli ingredienti che nel modo di cucinare. I concorrenti hanno dovuto quindi preparare un piatto usando tutti questi ingredienti e sprecandone il meno possibile.

I tre cuochi amatoriali chiamati dai giudici in quanto artefici dei piatti migliori sono stati Jia Bi, Federica e Irene, e ad accedere all’Invention Test come vincitrice della prova è stata Federica, che si è aggiudicata così dei vantaggi molto consistenti. Innanzitutto, ha potuto conoscere il grande ospite della serata, un vero fenomeno mondiale: l’enfant prodige della cucina internazionale Flynn McGarry, affermato e acclamato talento appena 22enne, soprannominato “il Justin Bieber del food”, che a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante a Manhattan, il Gem. Quindi, ha assaggiato le 3 creazioni di Chef McGarry che ha poi assegnato ai suoi avversari con l’obiettivo di replicarli: un piatto con ricci di mare, una purea di carote e caffè, carote sottaceto e qualche fiore, affidato a Daiana, Jia Bi, Marco, Monir e tenuto anche per sé; Marco torna aposto deluso per il giudizio ricevuto e sbatte il piatto sulla propria postazione, il gesto fa infuriare Antonino Cannavacciuolo. il celebre “Beet Wellington”, praticamente un filetto alla Wellington fatto non con la carne ma con le barbabietole, in cui ci sono anche funghi, crema di barbabietola e un dattero affumicato, consegnato a Irene, Igor, Ilda, Eduard e Cristiano; infine, il più complicato, un piatto di tortellini fatti non di pasta ma di cavolo rapa con all’interno cipolle caramellate, pistacchi e origano a formare un pesto: una portata estremamente tecnica, finita sui banchi di Max, Valeria, Antonio, Azzurra e Francesco “Aquila”. Federica aveva anche la possibilità di colpire direttamente una persona privandola dello strumento necessario per preparare il piatto assegnatole: la forbice per pulire i ricci, il cannello per preparare il “Beet Wellington” o la mandolina per tagliare delle sottilissime fette di cavolo rapa; la concorrente ha scelto quest’ultimo strumento, reso off limits per “Aquila”. Dopo gli assaggi, Barbieri, Cannavacciuolo, Locatelli hanno stabilito le repliche migliori, e a salire sul gradino più alto del podio è stata Irene, nominata capitano di brigata nel corso della prova in esterna; ma anche le peggiori: erano quelle di Federica, Ilda e Marco, e proprio quest’ultimo – 31enne romanissimo, determinato e verace, che in apparenza sembra il classico ragazzo di borgata ma nasconde nel cuore una grande sensibilità – è stato costretto a togliere il grembiule abbandonando così per sempre i fornelli del cooking show.

Usciti dalla cucina di MasterChef Italia, gli aspiranti chef sono andati nell’Azienda Agricola Salvaraja, che si estende nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Un luogo in cui la cultura per il rispetto per la natura e per il cibo sano e di qualità viene trasmessa ai più grandi e ai più piccoli, e ad attendere i concorrenti c’era infatti una giuria estremamente esigente, i commensali più temuti da ogni chef, forse i più difficile da accontentare: i bambini. In questo caso, erano tutti allievi dei laboratori didattici della Cascina Salvaraja, educati alla cultura sana e consapevole del cibo sin dai primi anni di vita.

Due menu attendevano i concorrenti. Alla fine del pasto, una pioggia di coriandoli rossi ha sancito la vittoria della brigata di Irene, i cui componenti tornati nelle cucine di MasterChef Italia son saliti direttamente in balconata accedendo di diritto al prossimo episodio. Per gli altri, è arrivato il momento di un Pressure Test davvero singolare: l’obiettivo era preparare una pasta in bianco gourmet, creativa e gustosa, con la possibilità di giocare solo su forme e consistenze. Una prova solo in apparenza facile, per un piatto che doveva essere tutto tranne che banale e che è stato capace di mandare in confusione l’avvocato 32enne di Catania, Daiana, da sempre appassionata di cucina e col sogno di partecipare a MasterChef Italia, provocandone la fine del percorso all’interno della Masterclass. Daiana abbandona tra le lacrime perchè la sua emotività ha prevalso facendola andare nel pallone «Non è giusto» dice, ma ammette di aver sbagliato completamente il piatto .

