Mila Suarez e Gennaro Lillio, la verità da Barbara D'Urso. E arriva il video hot

Pamela Prati, malore per la showgirl: ecco cosa è successo e come sta

Domenica 14 Aprile 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande Fratello sotto ai riflettori a Domenica Live. I primi amori - o presunti tali - nati nella casa animano il dibattito in studio. La coppia che scalda gli animi è composta dae l’ex fidanzato di Lory Del Santo,porta in studio un video di Gennaro definito “hot” da«Quando ho incontrato Gennaro - racconta la Del Santo - era un anno e mezzo che non avevo un uomo, aspettavo di incontrare qualcuno». E ancora: «Gennaro non è uno che si butta così su una donna, è uno che va pianissimo, io questa storia non la vedo».L'affermazione viene accolta con il sorriso da Barbara D'Urso che dice: «La Del Santo rosica».La madre di Gennaro, presente in studio, sarebbe felice della relazione tra il figlio e Mila Suarez?«Sì, Mila mi piace», afferma la donna, rispondendo alla domanda di Barbara D’Urso.Il video che sottolinea bellezza e sensualità di Gennaro sarebbe stato fatto per lavoro da Lory Del Santo: «Il video l’ho fatto da sola - dice - ho fatto le riprese, il montaggio, ho scritto la poesia finale».Intanto, nuove rivelazioni arrivano su Mila Suarez da, direttore di Nuovo, che in trasmissione mostra un documento marocchino di Mila Suarez.«La sua famiglia è cugina del re del Marocco», spiega Signoretti. «A questo punto immagino che Mila Suarez non sia il vero nome. Se il re del Marocco dovesse vederla andare in giro un po’ discinta, potrebbe avere qualche problema».