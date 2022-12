Milly Carlucci: «Io e Maria De Filippi nemiche? Assolutamente no, ci sentiamo. Ma questa idea fa bene agli ascolti di Ballando con le Stelle»

Tutto è pronto per la finale di Ballando con le Stelle che andrà in onda su Rai 1 domani, venerdì 23 dicembre. Un'edizione che si è contraddistinta per i vip in gara e per il ballo ma anche per i tanti battibecchi che anche quest'anno non sono mancati. Gli ascolti (3,6 milioni di spettatori e 25,7 % di share) premiano però la trasmissione di Milly Carlucci e per lei è tempo di fare i bilanci. «Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina».

Ballando con le Stelle, domani la finale

Iva Zanicchi, nonostante le barzellette volgari, «è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi». Anche la parolaccia detta a Selvaggia Lucarelli da parte della cantante, secondo Milly è stata una “svista” per cui ha chiesto scusa, e anche Mariotto che ha trasceso dicendo che Lucarelli è come una «scimmia che tira escrementi a tutti» è "giustificato" dalla padrona di casa. «Mariotto ha creato un’immagine molto icastica. Ha un suo modo teatrale. Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo». Racconta la sua esperienza al Corriere della Sera Milly Carlucci che difende con le unghie e con i denti la sua crew. «Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo».

Enrico Montesano e la squalifica

E su Enrico Montesano che è stato qualificato per aver indossato la maglia della Xmas, che ne pensa la conduttrice? «Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai». Insomma al di laà di tutto ballando con le Stelle continua a piacere e anche fiorello ha detto di seguirlo, anche se ha dichiarato Fiorello che ci sono più emendamenti al regolamento di «Ballando» che alla finanziaria... «Premesso che qualsiasi cosa faccia o dica mi diverte molto, gli devo tirare le orecchie! Fiorello, non ci hai seguito bene! Sono 17 anni che facciamo il ripescaggio».

Inimicizia con Maria De Filippi?

Per la finale del 2022 è stato scelto il venerdì per le festività ma da sempre ballando va in onda di sabato. E si trova a scontrarsi con la regina della tv Maria De Filippi, ma per Milly Carlucci nessun problema. «Il sabato sera è la serata per andare a ballare, fa parte del costume nazionale, quindi è la scelta migliore. Poi certo è la serata di spolvero, con le reti che mettono il loro abito migliore, quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale, che però fa bene al programma, interessa alla stampa e al pubblico, per il motivo di cui sopra: questa ricerca del dualismo, del campanile, ce l’abbiamo nel dna».