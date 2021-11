Morgan contro Selvaggia Lucarelli: «Non ha competenze artistiche». E parte la denuncia

Lo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle prosegue con la presenza del cantante a a “Oggi è un altro giorno”, programma condotto da Serena Bortone su Rai1. «Selvaggia Lucarelli sta facendo il diavolo a quattro e io non voglio dire niente perché lei non è qui – ha detto Morgan - Trovo sgradevole il fatto che siamo in un ambiente in cui si fa musica e ballo e si parla invece d’altro. Ho accettato di mettermi in gioco con dei giurati che parlassero di quello che io facevo. Ho fatto per 10 anni il giurato a XFactor e c’è una falla di base, lei non è una persona indicata, è un altro ambito».

Morgan attacca: non ha competenze

«Lo dico nella mia umiltà - ha proseguito Morgan - la materia è precisa, è come sapere il latino o meno. Lei non ha competenze di ordine artistico né preparazione. Per me è imbarazzante vedere la sua impreparazione, non è in grado. Voi non potete mettermi in contrasto con la Lucarelli perché non c’è partita, mi costringe a dovermi abbassare a un linguaggio che non mi appartiene».

L'sms e la denuncia

Il cantante ha poi tuonato contro la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, colpevole di aver divulgato pubblicamente un suo sms inviato la notte dello scontro in tv: «Questo è oggetto di una querela, non ne parliamo. Io l’ho mandato privato. È violazione della privacy e dell’onore, lei mi sta mettendo in difficoltà professionale perché sta parlando di meccanismi che non è tenuta a svelare. Ho presentata una denuncia. È la quinta puntata che lei sarebbe da denuncia e ora è arrivato il momento. Deve dimostrare di saper stare al suo posto».