Morta Erica Vittoria Hauser, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne si è spenta nel sonno a 45 anni

È morta Erica Vittoria Hauser, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi. La donna sarebbe morta nel sonno in casa sua nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Non sono note le cause del decesso si sa soltanto che era sola in casa e che si è spenta nel sonno a soli 45 anni.

La notizia della sua scomparsa arriva pochi giorni dopo quella di un altro ex della trasmissione Fabio Donato Saccu, spentosi a 46 anni. Erica aveva partecipato al programma nel 2013 da cui uscì assieme a Ivano Rotoli, il cavaliere che l’aveva intrigata in tv e spinta a prendere parte allo show. La loro love story, però, non durò a lungo e pochi mesi dopo l'abbandono del programma i due si lasciarono.

Erica era rimasta lontano dai riflettori. Originaria del Principato del Liechtenstein, ma da parecchio tempo conduceva la sua vita a Roma dove lavorava nel mondo della moda.